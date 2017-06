Juve, Allegri: "Bonucci allenatore? Deve ancora imparare molto..."

Il focus è sul caso del giorno, l'ennesimo dopo la mancata stretta di mano e il battibecco con Lichtsteiner. Massimiliano Allegri, stavolta, ha litigato con Bonucci: gli ha urlato di tutto in campo, poi il difensore è scappato negli spogliatoi a fine gara. Da quanto si è capito, probabilmente avrebbe preferito uscire prima. Il tecnico ha spiegato così l'episodio pungendo il giocatore: "Non c’è nessun caso. Avevo tre giocatori che avevano bisogno di cambi perché avevano i crampi. C’è stata un’incomprensione ma non c’è stato nessun problema: non è successo niente, sono cose che succedono. Sta già studiando da allenatore? Può darsi che lo faccia anche se ha da imparare molto".



Allegri, poi, parla anche della partita e della Champions: "Nel primo tempo abbiamo chiuso sul 2-0 non giocando benissimo. Abbiamo avuto delle occasioni, il Palermo era chiuso dietro e non era facile. Non abbiamo però concesso quasi niente, anche se nella prima parte di gara abbiamo concesso tre tiri da fuori a loro. Noi siamo in una buona condizione fisica, affronteremo gli ottavi con grande entusiasmo e con l’obiettivo di andare ai quarti. La partita di stasera però non era scontata ed è vincendo questi match che si vincono i campionati".



Poi si sofferma sui singoli: "La prestazione di Marchisio? Spero che torni al più presto a un condizione ottimale. Ha fatto gol, ha fatto una buona partita e sono molto contento per lui. Ma anche gli altri stanno bene, Lemina e Rincon hanno fatto bene, così come Pjaca. Dove deve migliorare Pjaca? Soprattutto nell’esperienza. Ha grandissime qualità ma un conto è giocare nel campionato croato, un altro è in Serie A. Deve crescere sotto il profilo della personalità e dell’intensità. Non è anarchico ma deve abituarsi a soffrire. Ma è normale perché è giovane, bisogna essere bravi a gestirli senza ansia"