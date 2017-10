Juve, Allegri: "Basta sbagliare, col Milan serve una gara tosta"

Massimiliano Allegri è meno arrabbiato di mercoledì sera: "L'umore è buono", dice. Sabato a San Siro c'è Milan-Juve e per i bianconeri è arrivato il momento di battere una grande dopo la sconfitta con la Lazio. Ecco le principali dichiarazioni del tecnico in conferenza stampa.



"Andiamo a Milano a giocare una bella partita, è sempre Milan-Juventus, una partita di grande fascino. Noi dobbiamo fare una grande partita per prendere i tre punti, serve una partita tosta trovando una squadra che ha fatto una vittoria importante mercoledì a Verona con il Chievo, con giocatori di grande qualità. È un attimo in ritardo in classifica, ma alla fine arriverà a lottare per le prime quattro posizioni. Mi dà fastidio non vincere, non perché è il Milan, ma perché noi siamo la Juve".



"Per quanto riguarda noi, mercoledì sera ero arrabbiato perché abbiamo sbagliato molto, e quando parlo di attenzione non parlo solo di attenzione difensiva, ma parlo anche di attenzione che porta a sbagliare meno passaggi durante la partita. Noi mercoledì abbiamo sbagliato molti passaggi e a una squadra come la Juventus, con giocatori che hanno una qualità tecnica importante, non deve succedere. I ragazzi lo hanno capito".



"Per noi non è la partita della svolta, è una partita che fa parte di un cammino: dobbiamo fare punti per restare attaccati alle prime. Pancia piena? Assolutamente no. Quest'anno, al momento, i numeri delle prime sono migliori di quelli dell'anno scorso, perchè il Napoli ha 8 punti in più dell'anno scorso, se non sbaglio, l'Inter 12, noi 1. Il Napoli sta facendo delle cose importanti e straordinarie, in questo momento la differenza tra noi e il Napoli - e può capitare - sono i due rigori sbagliati".



"Bernardeschi sta crescendo molto, ha nel dna una qualità importante, quella di essere decisivo. Anche Douglas Costa sta crescendo, ma devo fare delle scelte. Saranno tutti importanti nel corso della stagione. In difesa giocherà uno tra Barzagli e Rugani accanto a Chiellini, a sinistro devo decidere tra Asamoah e Alex Sandro. Bonucci? Ha fatto grandi cose qui, mi dispiace non incontrarlo".