Juve, Allegri: "Arbitri? Si parla solo delle decisioni contro..."

"A me non dà noia niente, ma mi viene da sorridere: noi allenatori spesso dopo la partita parliamo degli episodi a sfavore, di quelli a favore mai, invece per l'equilibrio generale sarebbe meglio se avessimo una reazione diversa". Massimiliano Allegri torna sulla lunga coda di polemiche dopo Juventus-Napoli di Coppa Italia. "Alla fine - ha aggiunto il tecnico bianconero - gli episodi pro e contro si equivalgono e una singola partita non può dipendere da episodio, a meno che non sia clamoroso".



A parte la piccola parentesi su Juve-Napoli, Allegri si è soffermato soprattutto sull'impegno con l'Udinese: "È una partita che decide molto, che ci può dare un altro slancio per il futuro. Cercherò di mettere in campo la migliore squadra per affrontare la partita. Veniamo da 4-5 giorni di recupero, perché abbiamo giocato martedì, quindi sono tutti a disposizione. Davanti giocano gli stessi, Higuain ci sarà, poi il resto vediamo. Marchisio? Non so, devo scegliere. La cosa importante è che la squadra sia in buone condizioni, lo dimostra il fatto che nell'ultimo mese, da quando siamo ripartiti dopo la sosta natalizia, hanno giocato praticamente tutti, ottenenendo gli stessi risultati, questo è un bel vantaggio per noi".