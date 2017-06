Juve, Allegri: "A Oporto Bonucci poteva stare fuori anche per scelta tecnica"

Dopo la vittoria per 2-0 nell'andata degli ottavi di Champions League contro il Porto, per la Juventus è già tempo di pensare al campionato. Sabato sera allo Stadium arriva l'Empoli: i bianconeri hanno avuto poco tempo per preparare la partita essendo tornati soltanto nel tardo pomeriggio di ieri a Torino. Un guasto all'aereo ha infatti ritardato la partenza da Oporto e anche per questo la sfida con i toscani è insidiosa. Allegri alla viglia del match sottolinea in merito: "Abbiamo fatto defatigante a Oporto, la squadra si è rilassata. Ci saranno dei cambiamenti nella formazione, dovrò valutare l'allenamento anche se posso anticipare che Khedira dovrebbe riposare e che giocherà Neto. Possibile anche la presenza di Marchisio".



Inevitabile parlare ancora di Bonucci: "E' di nuovo a disposizione ma abbiamo anche la partita di martedì con il Napoli. Il caso è chiuso, era comunque già rientrato prima, quando insieme alla società e insieme al presidente, perché sabato mattina ho parlato con Marotta, Paratici e Nedved, poi col presidente e tutti insieme abbiamo concordato una linea che mi sembra normale. Durante l'anno sono cose che capitano, normali quando si lavora di squadra. l'importante è che ci siano regole, disciplina e rispetto. A Oporto hanno giocato comunque Barzagli e Chiellini, Bonucci avrebbe potuto restare anche fuori per scelta tecnica".



Nonostante i 7 punti sulla Roma Allegri non considera chiuso il discorso scudetto: "Sappiamo che Roma e Napoli faranno tanti punti da qui alla fine, noi dobbiamo pensare a noi stessi a partire dal match con l'Empoli che non sarà facile perché affrontiamo una squadra molto organizzata. Le insidie sono dappertutto dobbiamo approcciare bene e fare partite importanti dal punto di vista della concentrazione e della tecnica. Bisogna vedere come arriveremo agli scontri diretti e il nosro obiettivo è di arrivarci nelle migliori condizioni possibili".



Chiusura dedicata all'esonero di Ranieri e al proprio futuro: "Rimarrà nella storia per quanto fatto lo scorso anno, ovviamente adesso è un momento difficile. Purtroppo questo è il nostro mestiere, lui però ne esce da vincitore. È fuori dalla lotta retrocessione e ha ottenuto un buon risultato con il Siviglia, ha fatto la storia. Io sto molto bene alla Juventus, si sono scritte molte cose ma ho ancora un anno e mezzo di contratto. Sono molto contento di essere qui, con la società sono in totale sintonia e prima pensiamo agli obiettivi stagionali, poi parleremo a fine stagione".