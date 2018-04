Juve all'All Star Game dell'Mls: si gioca l'1 agosto

La Juve sta già programmando la prossima stagione. Come annunciato sul proprio sito ufficiale, i bianconeri saranno la squadra protagonista dell'edizione 2018 del tradizionale Major League Soccer All-Star Game, contro la squadra che mette insieme le stelle del campionato nordamericano. L'amichevole si giocherà l'1 agosto ad Atlanta, in Georgia, al Mercedes-Benz Stadium, l'avveniristico impianto casalingo dell'Atlanta United.



In passato hanno giocato contro la selezione All Star squadre del calibro di Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United, Chelsea e Arsenal e nel 2013 l'ultima italiana, la Roma. Per la Juventus si tratterà della prima partecipazione in assoluto. "Siamo felici di rappresentare per quest’anno il football europeo - ha detto Agnelli - Sarà un’occasione per entrare in contatto con gli appassionati americani di calcio". "Sarà per noi un piacere giocare questa partita e respirare il clima della MLS, un movimento in crescita che richiama un numero sempre maggiore di appassionati. Sarà inoltre un’occasione per i tanti tifosi bianconeri negli Stati Uniti per vedere da vicino la squadra e i loro beniamini", ha spiegato Allegri. Probabile la sfida all'ex Giovinco, che l'anno scorso ha fatto parte della selezione Mls.