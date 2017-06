Juve, Agricola torna come capo del J Medical

Non c'è un comunicato ufficiale, ma stando a quanto si apprende, Riccardo Agricola, oggi 71enne e in passato responsabile dello staff medico della Juve, è tornato in orbita bianconera. Il ruolo che ricopre è quello di direttore del J Medical, centro medico privato inaugurato a marzo 2016 aperto a tutti (e non legato soltanto al club), fino a maggio guidato da Gianluca Stesina.



Agricola è stato il numero uno dello staff medico della Juve dal 1985 al 2010 e fu coinvolto nel processo per il caso doping, ma fu prosciolto in appello da tutte le accuse.