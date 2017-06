Juve, Agnelli: "Noi esistiamo per vincere. Il fatturato? Guardino quelli del 2010..."

"Quel giorno del 2010 l'obiettivo era vincere. Mi hanno fatto notare quante volte ho utilizzato quella parola nel discorso di inaugurazione. Vincere nello sport è fantastico, perché ogni anno riporta tutto a zero. Per me, quello che è importante, è che il primo luglio chiunque lavori nella Juventus deve pensare di poter vincere tutto. La Juventus esiste per vincere". Andrea Agnelli, presidente bianconero, ripercorre il proprio percorso personale da quando è alla guida del club al J1897 Member's Day: usa la parola "vincere" quattro volte, comunque meno di quanto fece nel 2010. Perché undici titoli dopo appare tutto naturale. Vincere è naturale.



"Dicono che vinciamo per la differenza di fatturato? Bisogna guardare prima se stessi, poi gli altri. Ricordiamoci che fatturato aveva la Juve nel 2010 e quale fatturato avevano le squadre che oggi ci criticano. Avversari poco importanti? Per quanto riguarda l'attuale Serie A, oggi si è un po' modificato lo scenario; abbiamo un grande imprenditore come Pallotta alla Roma, ci sono Suning all'Inter e Li al Milan. L'Italia deve essere competitiva in tutte le sue sfaccettature; un grande risultato è sicuramente avere quattro squadre in Champions dalla prossima stagione. Sta alla responsabilità delle singole squadre fare bene in Champions ed Europa League".