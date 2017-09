Juve, Agnelli: ecco i rischi in caso di inibizione

La Procura federale ha chiesto due anni e mezzo di inibizione per Andrea Agnelli, presidente della Juventus, in relazione al processo sui presunti rapporti con gli ultrà per la gestione della vendita dei biglietti. In caso di condanna, ci sarebbero alcune conseguenze che intaccherebbero relativamente l'attività del numero uno bianconero.



La sentenza sarebbe immediatamente esecutiva anche in caso di appello, ma Agnelli resterebbe presidente della Juventus, a meno che non sia lui a decidere di autosospendersi. Il codice di giustizia sportiva non prevede infatti la decadenza dalla carica per inibizione temporanea, ma solo il divieto di rappresentare la società, partecipare a qualsiasi attività di organi federali e accedere agli spogliatoi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della Figc, con eventuale estensione a quelle organizzate da Uefa e Fifa.



In ambito europeo, invece, Agnelli non perderebbe di sicuro il ruolo di presidente dell'Eca (che ha un regolamento privato), né quello di membro del comitato esecutuvo dell'Uefa (che deve aspettare la richiesta eventuale della Figc dopo il terzo grado di giudizio). Per quanto riguarda la richiesta di porte chiuse allo Stadium, in caso di condanna in primo grado, non scatterebbero subito se la Juventus accompagnerà il ricorso alla Corte d’appello con una richiesta di sospensione dell’esecuzione della sanzione.