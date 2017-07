Juve, Agnelli: "Colpi alla Higuain? Non invertiremo la rotta..."

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport in cui è tornato sui fatti di Cardiff, ha parlato dell'inizio della nuova stagione, degli obiettivi dei bianconeri e, ovviamente, anche di calciomercato.

"Se arriveranno altri top player alla Higuain quest’anno? Quest’anno supereremo i 400 milioni di fatturato, proventi non ricorrenti esclusi. Certamente non invertiremo la rotta... - ha dichiarato Agnelli, che poi ha aggiunto - Siamo una Juventus completamente diversa e di dimensione realmente internazionale. Dobbiamo mantenere la stessa concentrazione che avevamo nel maggio 2010. Finora non abbiamo fatto nulla. I nostri veri traguardi cominciano da domani mattina".

E il traguardo che la Vecchia Signora vorrebbe tagliare, non è un segreto, è la Champions League, sfumata due volte in finale negli ultimi tre anni. A proposito della sfida di Cardiff, si è parlato moltissimo di liti e attriti nello spogliatoio durante l'intervallo: "Per nulla - ha spiegato Agnelli - Nessun attrito. Come avviene in tutte le partite sono sceso negli spogliatoi prima, nell'intervallo e dopo. E sono stato testimone oculare. A Cardiff non c'è stato nessuno screzio, nessuna baruffa. Il vero significato di ciò che è stato compiuto lo comprenderemo tra tanti anni. I sei scudetti consecutivi per me sono una tappa di passaggio. Rappresentano la base sulla quale edificare i prossimi sette anni".

Una base creata anche grazie ad Antonio Conte, artefice dei primi due trionfi in campionato: nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile ritorno a Torino dell'attuale tecnico del Chelsea, ma Agnelli è categorico: "Non è previsto". Per concludere una battuta sull'eventualità che, un giorno, Gigi Buffon possa prendere il suo posto: "Adesso deve solo pensare al suo presente e quindi al campo".