Juve, 767 punti in 10 anni: più di tutti con un campionato in meno

Vederla un anno in Serie B non è servito agli avversari, come se la Juve avesse consentito a tutti di partire in vantaggio, per poi, in meno di 10 stagioni, completare una rimonta favolosa. In 365 giornate di campionato (numero significativo, come i giorni di un anno solare), i bianconeri hanno conquistato 767 punti con una media di 2,10 a partita: la Roma, seconda nella speciale classifica che somma tutti i punti ottenuti dal 2006-07, è arrivata a quota 766 con il 4-0 alla Fiorentina. Ma, appunto, con una stagione in più di Serie A nel calcolo rispetto ai bianconeri, la prima, e una media decisamente inferiore di 1,90, mentre l'Inter è poco più dietro, a 760, nonostante i 4 scudetti vinti nelle prime 4 stagioni considerate.



Record "monstre", quello della Juve, che del resto ne ha battuti diversi durante le ultime 6 stagioni, come le 28 vittorie consecutive allo Stadium, o le 25 in 26 partite che consentirono il ribaltone scudetto dell'anno scorso. Il 2-0 a Crotone, poi, ha regalato ai bianconeri altri primati: 19 successi nelle prime 23 giornate di Serie A (eguagliato il record del 2005-06 e 2013-14); la più alta percentuale di possesso palla per una squadra in un match di Serie A (79,71%) sicuramente dal 2005-06, ma magari anche in assoluto perché prima questo tipo di dati non veniva raccolto; il più alto numero di partite con la porta inviolata in questo campionato (11). E poi ci sono i record personali, come il più alto numero di passaggi completati da un giocatore in questo campionato (Rugani, 140), le 19 partite su 19 vinte dalla Juve in tutte le competizioni quando Mario Mandzukic ha fatto gol, i 6 gol in Serie A di Higuain dall'inizio del 2017, più di qualsiasi altro giocatore.