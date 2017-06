Juve, 5 punti in 7 trasferte contro le big: una miseria...

Definirlo un problema quando a due giornate dalla fine hai 4 punti di vantaggio sulla seconda è un azzardo. Però il dato c'è e i numeri non possono essere smentiti, così fa uno strano effetto vedere che la Juve, nelle sette trasferte contro le prime 8 della classifica ha collezionato la miseria di 5 punti. A Roma ha perso la prima partita in campionato dal giorno della svolta col cambio di modulo: l'ha giocata imbottita di riserve, sfiancata dalle semifinali di Champions e con la testa alla finale di Coppa Italia, ma ha perso ancora, come aveva fatto a San Siro contro Inter e Milan nel girone d'andata e a Firenze nella prima giornata del girone di ritorno.



Una vittoria (a Roma con la Lazio, ad agosto), due pareggi (a Napoli e a Bergamo), quattro sconfitte. Se aggiungiamo anche il tonfo di Marassi col Genoa, arrivato quando i rossoblù erano in alto in classifica, il quadro appare desolante se isolato dal contesto. Poi, però, è chiaro che il contesto non può essere isolato e l'impressione di una squadra che perda le partite che "può" perdere è evidente. "Le gare con Napoli e Roma non le contavo", ha detto Allegri a caldo dopo il k.o. dell'Olimpico. Le scelte recenti, del resto, lo avevano fatto capire: a Napoli la Juve si è presentata in campo con l'intenzione di portare a casa il pari, a Bergamo e a Roma senza mezza difesa. In tutti i casi non ha giocato la partita della vita, a differenza degli avversari.



Il punto debole c'è, dunque, ma è relativo, perché se poi si stila una classifica avulsa con i risultati di Juve, Roma e Napoli contro le prime otto della classifica scopri che i bianconeri sono comunque al comando, a quota 26 punti (quasi tutti ottenuti allo Stadium, dove è arrivato l'en-plein), mentre i giallorossi ne hanno collezionati 25 e gli azzurri 21 (con la possibilità di arrivare a 24 battendo la Fiorentina domenica). Certo, la differenza l'hanno fatta le gare con le piccole, ma non solo. In ogni caso sembra avere ragione Allegri: la Juve non si preoccupi. Dopo ogni sconfitta in campionato, ha sempre vinto la partita successiva ed è legittimo pensare che domenica festeggerà lo scudetto in casa col Crotone. Per quanto riguarda la finale di Coppa Italia, la giocherà in "trasferta" con la Lazio, ma lì ad agosto, quando bisognava scavare il primo solco con le rivali, ha vinto...



LE SETTE TRASFERTE CON LE BIG



2ª giornata: Lazio-Juventus 0-1

4ª giornata: Inter-Juventus 2-1

9ª giornata: Milan-Juventus 1-0

20ª giornata: Fiorentina-Juventus 2-1

30ª giornata: Napoli-Juventus 1-1

34ª giornata: Atalanta-Juventus 2-2

36ª giornata: Roma-Juventus 3-1