Juric: "Conta solo vincere, mi aspetto un grande Pandev"

La Lanterna accende il derby di Genova e Juric, che non potrà essere in panchina perchè squalificato, è pronto: "Mi dispiace non essere in panchina, ma la presenza del tecnico non è fondamentale durante la gara - ha detto il tecnico rossoblu - Il derby è una partita totalmente particolare, conta solo vincerlo, non il come. Mi aspetto una grande partita da Pandev".

Il macedone sarà sicuramente tra i titolari, mentre nessuna speranza per Pavoletti, anche se il bomber si siederà in panchina: "Rigoni va bene, ieri era un po' affaticato. Pavoletti oggi ha fatto un po' di allenamento con noi ma non vedo possibilità, così come per Ocampos. Pavo verrà in panchina, ma è da un mese che non gioca per la squadra".

"Avere dieci undicesimi che hanno giocato già il derby può essere un vantaggio o uno svantaggio - ha spiegato il tecnico rossoblu, che ha vissuto questa gara anche da giocatore - Dipende da come vivi la partita. Dipende da come un giocatore affronta la pressione" ha detto Juric, che non ha risparmiato una puntura per i cugini: "Penso che loro hanno preso tantissimi giocatori per tantissimi soldi. Avessimo fatto noi un mercato da 7-8-10 milioni di euro e con giocatori come Muriel, Silvestre e Viviano, era da lottare per la Champions".