Jorginho, parla l'agente: “Chiamata alla Figc? Assurdità!"

“Oggi sulla stampa italiana è apparsa una notizia secondo cui Jorginho avrebbe chiamato la Federazione italiana per liberarsi in favore della nazionale brasiliana. In tanti anni che sono nel mondo del calcio non mi è mai capitato di leggere un’assurdità del genere". Joao Santos, agente del centrocampista del Napoli, smentisce categoricamente la notizia relativa ad una chiamata del suo assistito alla FIGC e ai microfoni di Radio Crc spiega: "Jorginho, inoltre, non è il tipo che avrebbe mai fatto una cosa del genere. Al momento non è stato convocato da entrambe le parti, sarà lui a scegliere la prima nazionale che lo convocherà. Aspettiamo novembre per le prossime partite”.

L'Italia rischia dunque di 'perdere' il centrocampista ex Verona, che secondo quanto riferiscono in Brasile, Tite sarebbe intenzionato a convocare per le prossime gare di preparazione al Mondiale russo. Jorginho può giocare nella formazione verdeoro perché ha disputato con la maglia azzurra soltanto due amichevoli nel 2016, contro Spagna e Scozia, quando in panchina c'era Antonio Conte. Il nuovo ct Ventura, infatti, non sembra intenzionato a puntare su di lui (che pure gioca con continuità nel Napoli), come d'altronde ha spiegato chiaramente.