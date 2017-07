Jorginho: "Napoli, per credere allo scudetto non devi pensare alla Juve"

I primi giorni di ritiro, l'ultima stagione e le prospettive per la prossima. Jorginho ha parlato a tutto campo in un'intervista esclusiva a Premium Sport. Ecco le parole del centrocampista del Napoli.



"C'è serenità e voglia di fare bene. Vedo tanta determinazione e disponibilità da parte di tutti. E' giusto parlare di scudetto perché ce lo meritiamo, sappiamo che non è facile ma stiamo lavorando tanto per questo e dobbiamo continuare su questa strada".



"Juventus primo avversario? Non lo so, dobbiamo pensare a fare bene noi, non alla Juve. Se non perdiamo i punti lasciati per strada l'anno scorso possiamo ambire a qualcosa di importante. Inter e Milan concorrenti per le posizioni di alta classifica? Può essere, così diventa un campionato più bello e competitivo".



"Allegri dice che per vincere gli scudetti bisogna portare a casa le partite sporche nelle quali non si gioca bene? E' anche una questione di mentalità. So solo che siamo cresciuti tanto e nel girone di ritorno abbiamo fatto meglio di tutti. Bisogna ripartire da lì e cercare di vincere più partite possibili anche se tutto verrà azzerato come ogni anno all'inizio di ogni campionato".



"L'appuntamento con i playoff di Champions è fondamentale sotto tutti i piani. Non è facile, anche noi ci siamo passati e siamo stati eliminati. Ci stiamo preparando al meglio per queste partite".