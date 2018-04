John Elkann: "Questa Juve ha superato la più forte di sempre"

Massimiliano Allegri ripete spesso quanto vincere sia straordinario (nel senso di "fuori dal comune"), ma se ad incensare la Juve è il presidente di Exor, la holding che controlla il club, l'effetto è parzialmente diverso. John Elkann, nipote dell'avvocato Agnelli, ha scritto queste parole nella lettera agli azionisti.



"La Juventus ha vissuto l'anno più significativo della sua storia: conquistando il sesto scudetto consecutivo, ha superato la più grande Juventus di tutti i tempi, che nel quinquennio degli anni 30 ne vinse 5 di seguito". Al momento i bianconeri sono in testa alla classifica di Serie A e dunque proiettati verso il leggendario settimo titolo di fila.



"È difficile - ha spiegato Elkann - bilanciare risultati finanziari e sportivi, ma la Juventus nel 2017 ci è riuscita. Rimaniamo fiduciosi che la Juventus continuerà a dare soddisfazioni sul piano sportivo e finanziario, e siamo molto felici di continuare questa relazione che ci lega da quasi un secolo, la più duratura che esista al mondo tra una famiglia e una squadra sportiva"



"Il calcio non è solo sport, ma anche business. I ricavi della Juventus sono cresciuti negli ultimi cinque anni al tasso medio annuo del 15% rispetto al 10% del mercato, attestandosi oggi intorno ai 400 milioni di euro (trasferimenti dei giocatori esclusi). Come gli altri club, Juventus continua a investirne molta parte nei giocatori che sono fondamentali per il futuro del club, pur rappresentandone il costo principale.