Joao Mario: "Se Cristiano Ronaldo lascia il Real provo a portarlo all'Inter..."

Ha appena vinto il Pallone d'Oro e ogni squadra vorrebbe averlo in rosa. Cristiano Ronaldo è il sogno di tutti, anche di Joao Mario, compagno di nazionale del fuoriclasse portoghese: "Convincere Cristiano Ronaldo a venire all'Inter? E' difficile. Per l'Inter sarebbe ovviamente un orgoglio, ma sappiamo come la sua realtà sia il Real Madrid. E' lì da tanto tempo, è il simbolo della squadra e continua a vincere molto. Se un giorno dovesse andare via dal Real e pensasse di trasferirsi in Italia, credo che sarei in grado di convincerlo a venire all'Inter".



Passando dai sogni alla realtà, Joao Mario nell'intervista a Tuttosport spiega che le difficoltà di inizio stagione sono state causate dal cambio di allenatore: "Il problema principale di de Boer era la lingua, aveva delle buone idee ma non era riuscito a trasmetterle alla squadra come oggi riesce a fare Pioli".



L'ex tecnico della Lazio sembra ver riportato, almeno in parte, il sereno in casa nerazzurra: "Conosce meglio il campionato italiano e chiaramente, comprendendo meglio le sue indicazioni, le cose di partita in partita stanno migliorando. Dobbiamo chiudere bene il 2016 e nel nuovo anno cercare di ipotecare l'accesso alla Champions".



I tifosi nerazzurri continuano ad aspettarsi molto dall'ex giocatore dello Sporting Lisbona, pagato ben 45 milioni di euro: "Se L'Inter ha speso così tanto per me è perché crede nelle mie capacità. Io cerco di non pensare alla valutazione del mio cartellino, voglio aiutare il club a raggiungere i risultati, con le mie prestazione devo ripagare la fiducia e l'investimento che la società ha fatto su di me".