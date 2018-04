Iuliano: "Ronaldo? Memoria corta sulle altre squadre"

Ronaldo attacca, Iuliano prova a placarlo (con una "c"...): non è il racconto della famosa azione del 1998 e del mancato rigore concesso all'Inter nello scontro diretto con la Juve, ma quello del botta e risposta tra i due ex calciatori su Calciopoli. Il Fenomeno, tornato in Italia in occasione dei 110 anni dei nerazzurri, ha riacceso la polemica parlando di "sistema corrotto", contro il quale avrebbe combattuto all'epoca la sua squadra. L'ex difensore bianconero gli ha risposto così.



"Ronaldo è un ragazzo eccezionale e sicuramente quando parla di Inter deve farlo a favore - ha detto a Radio Sportiva -. Quella Juve era la squadra più forte di tutte, sia sul campo che fuori. Sistema corrotto? Non so a cosa si riferisse Ronaldo, ma a quei tempi non comandava solo la Juventus, c'erano le sette sorelle e le italiane erano le migliori squadre al mondo. È facile parlare della Juve retrocessa, per alcune cose si ha la memoria lunga mentre per altre la memoria è più corta. Dal Milan alle altre, più o meno tutte le squadre ebbero problemi. In ogni caso io sono un uomo di calcio e della politica calcistica non mi è mai importato niente".