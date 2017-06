Italia, Ventura: "Spagna? Sfida importante, ma non decisiva"

In vista delle sfide di qualificazione al Mondiale 2018, in programma contro Spagna (6 ottobre) e Macedonia (9 ottobre), il commissario tecnico dell'Italia, Giampiero Ventura, ha parlato in conferenza stampa: "La gara con la Spagna non è decisiva, ma è molto importante. Ci sono ancora molte partite ma di certo incontriamo i più forti del girone. Hanno perso l'ultima partita di qualificazione 23 anni fa, non occorre dire altro. Sono cambiati da Euro 2016, hanno varie novità. Vedremo un'Italia più tonica rispetto a quella vista in Israele. I ragazzi hanno più minuti nelle gambe". Il ct azzurro ha poi spiegato il perché della mancata convocazione di Mario Balotelli: "Le sue qualità non si discutono, si discute sul resto. La pre-convocazione è comunque un segnale di assenza di preclusioni nei suoi confronti".



Sempre sulla gara contro lo Spagna: "Per una volta lo Juventus Stadium sarà dalla mia parte, so quanto il pubblico può dare in quel contesto. Apprezzo molto Lopetegui, ha dato idee ed entusiasmo". L'ex allenatore del Torino si è poi soffermato su alcuni singoli: "Verratti? È un giocatore che va monitorato. Dopo il match contro Israele, ha avuto noie fisiche, dobbiamo decidere dove e come impiegarlo. De Rossi? Lui e Verratti li considero alternativi nel nostro contesto. Florenzi? Ha giocato ovunque tranne che in porta. Ha tante qualità ma nel nostro contesto è esterno o mezzala. La convocazione di Perin? Faceva parte di questo gruppo anche prima".



Ventura risponde anche alle domande sull'andamento del nostro campionato: "Non penso che la Serie A sia già segnata. La Juventus ha un organico fortissimo, ma penserà anche alla Champions League". Infine, un commento sugli stage che si svolgeranno in futuro: "Sono felicissimo che Serie A e Serie B abbiano accolto l'invito a fare degli stage per gli under 23. Sono il nostro futuro. Mi fa piacere che i vivai italiani stiano tornando a produrre talenti che finalmente trovano spazio nei rispettivi club".