Italia, la Lazio non ha gradito il minutaggio di Parolo e Immobile

Secondo quanto riporta Il Messaggero, la Lazio non avrebbe preso bene (con Simone Inzaghi furioso verso la Figc) il minutaggio riservato da Luigi Di Biagio a Marco Parolo e Ciro Immobile: se le soste sono generalmente attese per tirare un po' il fiato, il centrocampista ha accumulato 150 minuti in campo tra Argentina e Inghilterra mentre l'attaccante 139. Non si può negare che siano due tra i giocatori più usati dal nuovo ct ma c'è anche a chi è andata peggio, seppure non contando le squadre impegnate per gli stessi obiettivi dei biancocelesti.



Per esempio al Napoli, con Insigne full time a quota 180 minuti e Jorginho di poco sotto a 176. Anche più sfortunata la Juventus considerando i 180 minuti di De Sciglio e Rugani (oltre ai 90 di Buffon) mentre, tornando alla corsa Champions League, è andata così così al Milan: per Bonucci due partite intere, Donnarumma part time e Cutrone ha messo insieme pochi minuti mentre Bonaventura non ha giocato. L'Inter accumula gli 86 minuti di Candreva e i 10 di Gagliardini, la Roma ha i 110 minuti di Pellegrini e i 60 di Florenzi.