Irrati: "La Var serve. Sì alle interviste post partita"

"Quando Rosetti, leader project del progetto Var, ci iniziò a parlare di questa cosa due anni fa sembrava inapplicabile, ero molto dubbioso e scettico, convinto che potesse trasformare il calcio in peggio ma mi sono dovuto ricredere. I fatti hanno dimostrato che la Var serve". Parole e musica di Massimiliano Irrati a Radio Anch'io lo sport.



L'arbitro spiega nel dettaglio: "Il comportamento dei calciatori è migliorato, il gioco effettivo è aumentato. Chiunque faccia l'arbitro non può che apprezzare l'aiuto che viene da fuori, prima doveva decidere completamente da solo e mentre tutti gli altri rivedevano le azioni lui era l'unico a non poterlo fare".



"In A siamo 21 arbitri -prosegue Irrati - 21 personalità diverse, 21 concezioni diverse dell'arbitraggio anche se lavoriamo per fare tutti le stesse cose, chiaro che un minimo di discrezionalità ci sia. Anche per la Var ci sono situazioni che possano apparire chiare ad un arbitro e meno ad un altro, c'è una componente discrezionale, ci sono episodi di cui anche sui giornali si parla per mesi o per anni".



Sulla sua esperienza nello staff addetto alla Var ai Mondiali di Russia: "Qualcosa di incredibile. Ho vissuto per un mese una vita parallela, una realtà virtuale, ma è stato un momento di crescita tecnica non indifferente. L'attesa sul Var era esagerata, noi italiani eravamo abituati a questo ma nel 90% dei paesi nessuno sapeva realmente di cosa si trattava. Un errore evidente nel mondiale sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per la Var, per la Fifa e chi aveva investito tantissimo in questa tecnologia".



Il fischietto toscano parla poi della possibilità che prima o poi gli arbitri parlino dopo le partite: "Se ci sono le condizioni perché non farlo, noi ci incontriamo costantemente con allenatori e giocatori, siamo in grado di sostenere un'intervista, chiaro che se si parla solo di un episodio o di favoritismi non diventerebbe fattibile. In altri contesti non ci sarebbero problemi".