Inzaghi: "Var usata troppo". Giampaolo: "È la scoperta del secolo"

Strinic e Linetty non ce la fanno, Wallace e Felipe Anderson restano a casa. Ma la vigilia di Sampdoria-Lazio, più che per gli assenti sicuri, viene accesa dalle parole dei due allenatori, in evidente disaccordo tra loro. Il tema è il solito: la Var. Che evidentemente, come dimostrato da Roma-Spal, non riesce né a risolvere tutti i problemi, né a placare le polemiche.



"Domenica abbiamo visto quello che è successo - ha detto Simone Inzaghi in conferenza tornando gli episodi controversi di Lazio-Fiorentina -, c'è grandissimo rammarico perché avremmo meritato di vincere. Contro la Roma e i viola siamo stati danneggiati, ma questa non deve essere una scusa. Var utile? Dobbiamo tutti abituarci, giocatori, allenatori e giornalisti. Quando qualcuno segna, ora aspetta un attimo prima di esultare. Quando ero giocatore vedevo solo il guardalinee, ora è cambiato tutto. Ci dovrebbe essere più uniformità nell'utilizzo del Var, secondo me abbiamo i migliori arbitri in circolazione. Anche loro sono condizionati con un uso cosi solente. Mi dispiace perché prima si diceva che sarebbe stato utilizzato una volta ogni 6-7 partite, ora si sta alzando la media. Servirebbe un nuoco confronto, per ora siamo stati sfortunati".



La pensa in modo opposto, evidentemente, Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria: "Il Var è la scoperta del secolo calcisticamente parlando perché comunque sbaglia sempre meno dell'occhio umano e rende maggior giustizia alle classifiche. Il Var è un giudice che sta sopra le parti e quindi non mi sento di polemizzare su questa nuova tecnologia".