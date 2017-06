Inzaghi: "Se Higuain vale 90 milioni, io e Vieri quanto?"

I confronti tra calciatori di differenti epoche sono sempre difficili, ci prova Filippo Inzaghi parlando di Gonzalo Higuain. "Se il Pipita è stato pagato 90 milioni di euro, allora quanto saremmo costati io e Christiano Vieri? Non lo so proprio..." il parere dell'attuale tecnico del Venezia che sta comandando il girone B della Lega Pro in coabitizione con il Bassano. Nel 2001 SuperPippo passò dal Milan alla Juve per 70 miliardi di lire, Vieri invece fu pagato 90 miliardi di lire dall'Inter alla Lazio nel 1999: al cambio di oggi, circa la metà spesa dai bianconeri per l'ex Napoli.



Nell'intervista a RaiSport, Inzaghi parla anche di Belotti e Berardi: "Andrea è pronto per un to club mentre Domenico non dovrebbe dire no alla Juventus".