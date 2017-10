Inzaghi: "Lazio grande squadra, facciamo i guastafeste"

Sedici punti in 7 partite, il quarto posto in classifica a +1 sulla Roma, che però ha una partita in meno, e un solo vero incidente di percorso, il tonfo casalingo col Napoli capolista. La Lazio sta vivendo un momento magico e Simone Inzaghi, il suo allenatore, lo descrive così.



"Stiamo vivendo un bel momento - spiega a Radio anch'io Sport - siamo partiti con il piede giusto, soprattutto grazie ai ragazzi che si sacrificano l'uno per l'altro. Dobbiamo essere i guastafeste, cercando di restare in alto. Sappiamo che sulla carta siamo meno attrezzate dei nostri competitor e quest'anno sarà ancora più difficile perchè c'è l'impegno europeo che abbiamo fortemente voluto e che onoreremo in tutti i modi".



"Il segreto è il clima positivo fra i giocatori, la squadra si diverte giocando, non solo nelle partite ufficiali ma anche negli allenamenti, è un gruppo che sta bene insieme, va molto d'accordo. La sconfitta col Napoli? Quella partita vorrei rigiocarla ma con gli stessi effettivi del primo tempo, con i miei difensori e non con i centrocampisti in difesa. Sarri disse che a fine primo tempo aveva sensazioni positive circa la prestazione dei suoi giocatori. Ma anch'io la pensavo allo stesso modo sui miei".



"Se mi preparo per andare a allenare una grande? Io alleno già una grande. Qui alla Lazio ho avuto la fortuna di giocare, ho vinto molto, qui ho finito la mia carriera e qui alleno, questa è una grande squadra".