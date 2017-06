Inzaghi: "Grande dispiacere per il risultato, ma la Lazio sta crescendo"

Simone Inzaghi dispiaciuto dopo la sconfitta di San Siro: “C’è rammarico perché nel primo tempo si è vista un’ottima Lazio e se ci fosse stata una delle due squadra ad andare in vantaggio, quella doveva essere la Lazio" le parole a Premium Sport. Così il tecnico bianconceleste: "Purtroppo nell’unica disattenzione abbiamo preso il gol di Bacca. Nel secondo tempo abbiamo provato a recuperarla ma in modo individuale e non da squadra: non siamo stati brillanti come nel primo. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, non li abbiamo fatti giocare. Mi tengo di buono la personalità che ho visto da parte dei ragazzi, anche se la sconfitta è un dispiacere".



Ma rifarebbe la coppia Immobile-Djordjevic? "Non ho nessun rimpianto per quanto riguarda la formazione di stasera: domenica scorsa Immobile e Djordjevic avevano fatto molto bene. La convivenza tra Keita e Anderson? Sono ottimi giocatori, un valore aggiunto e sicuramente ci aiuteranno. Keita in questo momento è stato determinante a partita inoltrata: ha avuto una preparazione complicata, ma sta crescendo e presto giocherà anche dall’inizio. La Lazio anche sta crescendo, sono fiducioso per il futuro".