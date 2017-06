Investimenti sul mercato, tra Milan e Inter il derby più squilibrato di sempre

Quello che andrà in scena domenica sera a San Siro tra Milan e Inter sarà il derby più squilibrato di sempre in materia di investimenti sul mercato, come emerso nel consueto spazio del giovedì a YouPremium in collaborazione con Calcio&Finanza. I nerazzurri hanno infatti speso in estate 120 milioni di euro mentre i rossoneri soltanto poco meno di 27 (26,80 per la precisione). Eppure in classifica la squadra di Montella si trova davanti di ben 8 punti sui cugini: evidentemente le spese non sono bastate, fino a questo momento, in casa Inter per ottenere risultati importanti. Hanno pesato le incertezze a livello tecnico con il doppio cambio in panchina (Mancini-de Boer, De Boer-Pioli). I rendimenti in sede di caampagna acquisti e sul campo sono dunque opposti tra i due club. Smentiti tutti i pronostici dell'estate: l'Inter infatti, proprio per i milioni di euro spesi, era considerata insieme alla Roma l'anti-Juve. Invece nessuno si aspettava un exploit del Milan dopo un mercato al risparmio. Più equilibrio nel confronto dello scorso anno: entrambe le società avevano investito 90 milioni di euro.



IL FATTURATO

Milan e Inter hanno avuto un picco negli ultimi anni, rispettivamente nel 2012 e 2010, seguito da stagioni più complicate dovute soprattutto alla mancata partecipazione alla Champions League. Per quanto riguarda i nerazzurri dalla scorsa stagione si assiste a una nuova risalita grazie non soltanto alla qualificazione in Europa League ma pure alle plusvalenze e alla diminuzione dei costi: le strategie di Thohir e Suning cominciano ad avere effetto. Le speranze del Milan sono affidate al closing con la cordata di imprenditori cinesi per invertire la tendenza negativa con un fatturato ai minimi storici.



IL COSTO DEL PERSONALE

Il picco del costo del personale per l'Inter coincide con quello del fatturato: ovvero il 2010, anno del Triplete, con i premi per i giocatori per tutte le vittorie. In seguito, anche per cercare di ridurre le perdite, il costo del personale è sceso: si tratta del modo più semplice per risparmiare denaro. Più altalenante la curva del Milan: picco nel 2011 (conquista dello scudetto), discesa fino al 2013 e leggero aumento nel 2015.