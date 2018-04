Interwall: la storia dell'Inter diventa urban art con Premium

Con Mediaset Premium la storia dell’Inter diventa urban art: in occasione del 110° compleanno del club nerazzurro, la pay tv di Cologno Monzese, Media Partner dell’Inter, ha realizzato un’operazione speciale per celebrarne la storia.



Attraverso una campagna sui canali social dell’Inter e di Mediaset Premium e sul sito dedicato (www.interwall.mediasetpremium.it), i tifosi hanno potuto votare i momenti maggiormente simbolici ed evocativi della storia del club, scegliendo gli eventi e i personaggi indimenticabili di ogni decade, dalla fondazione del 1908 al Triplete del 2010.



I momenti scelti sono stati immortalati su un murale celebrativo di 18 metri di altezza e 10 metri di larghezza, che è stato svelato oggi, lunedì 19 marzo 2018, in via Borsieri 5 a Milano: nasce così "INTERWALL", testimonianza duratura dell’amore che lega la città alla squadra e allo stesso tempo opera che riqualifica e valorizza un tipico palazzo milanese nel quartiere simbolo della Milano contemporanea.