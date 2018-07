International Champions Cup, Tottenham-Roma 4-1

Prenderne quattro, anche d'estate, non fa certamente bene al morale. La Roma viene travolta dal Tottenham all'esordio nell'International Champions Cup e dimostra di non essere ancora quella che ha chiuso in bellezza la scorsa stagione, con la cavalcata verso le semifinali di Champions e il terzo posto in campionato. I nuovi non si sono ancora inseriti alla perfezione e commettono qualche errore di troppo, le gambe non girano. Funziona Schick, al momento: quinto gol del precampionato.



È proprio il ceco a sbloccare il risultato dopo appena 3 minuti su assist di Pastore, ma il problema è che la Roma si scioglie in fretta e all'intervallo il Tottenham è già sul 4-1 grazie alle doppiette dell'ex juventino Llorente e di Lucas Moura. Sul primo gol è proprio Pastore a sbagliare perdendo banalmente palla a centrocampo: lui e Cristante devono abituarsi al ruolo di mezzali nel 4-3-3. Sulla terza rete, invece, c'è lo zampino di Santon, schierato titolare al posto di Florenzi. A sbagliare è anche Gonalons e questa, ripensando all'anno scorso, non è una novità. Di Francesco, preoccupato per un infortunio alla spalla di Under, ha tratto buone indicazioni da Kluivert nella ripresa, quando, a partire dal 15', ha cambiato praticamente tutta la squadra.



Questa la Roma andata in campo:



ROMA (4-3-3): Mirante (37' s.t. Fuzato); Santon (37' s.t. Florenzi), Manolas, Juan Jesus (15' s.t. Marcano), Luca Pellegrini (27' s.t. Bianda); Cristante (15' s.t. Coric), Gonalons (15' s.t. De Rossi), Pastore (15' s.t. Strootman); Ünder (10' s.t. Kluivert), Schick (15' s.t. Dzeko), Perotti (15' s.t. Lorenzo Pellegrini). All. Di Francesco