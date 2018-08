International Champions Cup, Tottenham-Milan 1-0: decide Nkoudou

Dopo aver perso ai rigori contro il Manchester United il Milan cade 1-0 contro il Tottenham nella seconda gara di International Champions Cup. I rossoneri, senza Bonucci (vicino al ritorno alla Juventus e in panchina per tutta la partita), vengono puniti dal gol realizzato da Nkodou al 47': il francese approfitta di un errore di Calabria e supera Donnarumma sul suo palo (deviazione di Musacchio).



Il Diavolo (con Romagnoli capitano) dopo un inizio molto complicato mette alle corde gli Spurs e sfiora più volte il vantaggio non riuscendo però a concretizzare la mole di gioco (Cutrone è sfortunato e spreca alcune occasioni) prima di calare fisicamente (in maniera comprenisibile considerata la fase di preparazione) nella parte finale del match.



Gattuso ha schierato dal primo minuto Calhanoglu nell'insolita posizione di mezzala ma il turco non è sembrato a suo agio ed è andato spesso in difficoltà (molto meglio in avanti nel 4-2-3-1) al pari di Locatelli al centro della mediana mentre Suso è stato tra i migliori. Da segnalare l'esordio di Halilovic.



Questa la formazione scesa in campo.

MILAN (4-3-3): Reina (1’ st G. Donnarumma); Abate (24’ st Antonelli), Musacchio, Romagnoli, Calabria; Kessie, Locatelli, Calhanoglu (32’ st Mauri); Suso (1’ st Halilovic), Cutrone (32’ st Tsadjout), Borini (24’ st Kalinic). A disp.: A. Donnarumma, Bonucci, Brescianini, Simic, Torrasi, Bellodi. All.: Gattuso.