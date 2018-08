International Champions Cup, Real Madrid-Roma 2-1: decidono Asensio e Bale

La Roma chiude l'International Champions Cup con una sconfitta. I giallorossi si arrendono 2-1 contro il Real Madrid nella sfida andata in scena al MetLife Stadium, nel New Jersey e iniziata con mezz'ora di ritardo per una tempesta di fulmini.



Avvio da incubo per i capitolini che al 2' sono già sotto: Asensio sorprende il disattento Marcano e non sbaglia col mancino da distanza ravvicinata. La squadra di Di Francesco reagisce (Dzeko impegna Navas) ma al 16' in contropiede lo scatenato Bale fa secco Marcano e sigla il raddoppio. Prima del riposo i Campioni d'Europa potrebbero arrotondare ulteriormente: Fazio salva sul tiro di Asensio dopo un'uscita imprecisa di Olsen.



Nella ripresa (sei i cambi effettuati da Di Francesco) la Roma rischia ancora (Vinicius va a un passo dal tris) e solo nel finale, dopo una chance per Pellegrini, all'83' accorcia le distanze grazie a Strootman, abile a superare di destro Navas su invito di Schick. L'ultima emozione la regala Borja Mayoral a 3' dal termine (tiro molto pericoloso).



Questa la formazione scesa in campo.

ROMA (4-3-3): Olsen (46' Mirante); Florenzi (63' Karsdorp), Fazio (46' Manolas), Marcano (63' Jesus), Kolarov (71' Santon); Cristante (46' Lo. Pellegrini), De Rossi (46' Gonalons), Pastore (63' Strootman); El Shaarawy (46' Schick), Dzeko (71' Coric), Perotti (46' Kluivert). A disp.: Fuzato, Cardinali, Bianda. All. Di Francesco.