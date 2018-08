International Champions Cup, Real Madrid-Juventus 3-1

Finisce con una sconfitta l'International Champions Cup della Juventus. A Washington i bianconeri vengono rimontati e battuti a 3-1 dal Real Madrid dopo l'illusione iniziale con l'autorete di Carvajal al 12'. A propiziare il vantaggio un traversone di Cancelo, schierato come ala sinistra nel tridente offensivo con Bernardeschi e il giovane Favilli, e autore di una prestazione molto positiva.



L'undici di Allegri paga qualche disattenzione di troppo in fase difensiva: Bale firma il pareggio al 39' (pallone perso da Pjanic) non lasciando scampo a Szczesny grazie a un sinistro da applausi e nel secondo tempo i blancos prendono il sopravvento. Asensio in contopiede firma il sorpasso al 47' e 9' più tardi sigla la sua personale doppietta dribblando l'incerto Benatia.



I Campioni d'Italia però non si arrendono e avrebbero le occasioni per riaprire il match: Chiellini spreca una buona chance e nel finale Bernardeschi va due volte vicino al 3-2: prima Lunin e poi la traversa sbarrano la strada all'ex Fiorentina. Fra sette giorni Juve in campo a Villar Perosa per il tradizionale test in famiglia: attesa per il debutto di Cristiano Ronaldo.



Questa la formazione scesa in campo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny (63' Perin); De Sciglio, Benatia (63' Rugani), Chiellini (71' Barzagli), Alex Sandro; Khedira (46' Fagioli), Pjanic (71' Fernandes), Marchisio; Bernardeschi, Favilli, (63' Pereira), Cancelo. A disposizione: Pinsoglio, Del Favero, Beruatto, Di Pardo Emre Can, Kastanos, Macek, Clemenza, Beltrame All.: Allegri