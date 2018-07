International Champions Cup, Milan-Manchester United 9-10 dopo i rigori

Ci sono voluti 26 rigori per mettere k.o. il nuovo vecchio Milan. La rivoluzione rossonera è in sede, dietro le scrivanie, con un altro presidente, un altro direttore generale e presto inedite (o forse nemmeno tanto) figure dirigenziali, ma in campo sembra che le vacanze non abbiano cambiato nulla. Vince il Manchester United dopo una serie interminabile di penalty, Gattuso saldamente in panchina sorride per le indicazioni mostrate nei 90 minuti regolamentari chiusi sull'1-1.



A Pasadena, in California, i rossoneri sono andati sotto al 12' dopo la rete di Sanchez, agevolata dall'errore di Musacchio. Appena quattro minuti dopo, al 16', Suso ha pareggiato i conti su perfetto assist di Bonucci, sceso in campo con la fascia di capitano: andrà via, magari, ma il suo dovere continua a farlo. Poi il Milan ha chiuso in crescendo colpendo anche un palo con Borini. Da segnalare lo scarso apporto di Locatelli e Bertolacci a centrocampo, mentre il tridente titolare Suso-Cutrone-Calhanoglu funziona. Certo, lo United era privo di quasi tutte le sue stelle, ma Gattuso può sorridere lo stesso. E pazienza se Reina, subentrato a Donnarumma, ha parato inutilmente 4 rigori: Mauri e Romagnoli hanno fallito i match point, Kessié ha sparato alto il cucchiaio sull'ultimo penalty.



Questo il Milan andato in campo.



MILAN (4-4-2): G. Donnarumma (dal 15’ s.t. Reina); Abate (dal 15’ s.t. Antonelli), Musacchio, Bonucci (dal 1’ s.t. Romagnoli), Calabria; Kessié, Locatelli (dal 15’ s.t. J. Mauri), Bertolacci (dal 1’ s.t. Borini); Suso, Cutrone (dal 29’ s.t. Kalinic), Calhanoglu. (A. Donnarumma, Bellodi, Simic, Brescianini, Torrasi, Bonaventura, Halilovic, Tsadjout). All. Gattuso.