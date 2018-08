International Champions Cup, Milan-Barcellona 1-0

Prima vittoria del Milan nell'International Champions Cup. I rossoneri battono 1-0 il Barcellona al 93' nell'ultimo test della tournée americana: a decidere la sfida è André Silva (in campo con la maglia numero 69 dopo aver ceduto la 9 a Higuain), abile a superare di sinistro Ter-Stegen su assist di Kessié.



Il Diavolo soffre per lunghi tratti della sfida (soprattutto nella prima frazione) contro i seppur 'rimaneggiati' blaugrana e solo grazie a due interventi super di

Gigio Donnarumma (su Paco Alcacer e Arthur) non va in svantaggio, mentre il palo salva il portiere milanista al 41' (sinistro di Malcom in area di rigore).



Nella ripresa l'undici di Gattuso cresce anche perché Calanhoglu, schierato nuovamente nella posizione di mezzala, entra decisamente in partita (male invece Locatelli) e la manovra diventa un po' più fluida. Prima del gol di André Silva la formazione di Valverde sfiora però ancora la rete con Semedo (bravo Donnarumma) e Puig. Il Milan scenderà in campo l'11 agosto contro il Real Madrid nel Trofeo Bernabeu (diretta tv esclusiva su Canale 5).



Questa la formazione scesa in campo.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria (57' Abate), Musacchio (80' Zapata), Romagnoli, Rodriguez (57' Antonelli); Kessié, Locatelli (57' Mauri), Calhanoglu; Suso (80' Bonaventura), Cutrone (57' André Silva), Borini (57' Halilovic). A disp.: A. Donnarumma, Bellodi, Torrasi, Simic, Brescianini, Kalinic. All.: Gattuso.