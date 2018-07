International Champions Cup, Juventus-Bayern 2-0

Ronaldo non c'è e allora c'è bisogno di qualcuno che ne assuma le sembianze. L'accostamento appare blasfemo perché il fenomeno di turno è Andrea Favilli, anni 21: è stato di fatto già ceduto al Genoa, con diritto di recompra, ma prima di salutare (probabilmente solo alla fine della tournée negli Stati Uniti) si è fatto già rimpiangere con una doppietta al Bayern nella prima gara dell'International Champions Cup.



Sotto il diluvio di Philadelphia, i bianconeri hanno battuto i bavaresi 2-0: l'attaccante è andato a segno al 32' e al 40' del primo tempo, prima su assist di Marchisio (che ha approfittato di uno svarione di Ulreich) e poi sul lancio in profondità di Alex Sandro. Buone indicazioni sono arrivate da Perin e da Cancelo, schierato prima esterno destro di centrocampo nel 4-4-2 con Emre Can a sinistra e poi ala sinistra del tridente col passaggio al 4-3-3 e lo spostamento del tedesco nel ruolo di mezzala. Caldara, al centro di voci di mercato, è entrato nella ripresa al posto di Rugani, anche lui in procinto di essere ceduto al Chelsea.



Questa la formazione andata in campo per la Juve.



Juventus (4-4-2): Perin (dal 27’ s.t. Pinsoglio); De Sciglio, Rugani (dal 9’ s.t. Caldara), Chiellini (dal 9’ s.t. Barzagli), Alex Sandro; Cancelo (dal 26’ s.t. Macek), Marchisio (dall’1’ s.t. Fernandes), Pjanic (dal 26’ s.t. Kastanos), Emre Can (dal 44’ p.t. Fagioli); Favilli (dal 9’ s.t. Beltrame), Bernardeschi (dal 14’ s.t. Pereira). All. Allegri.