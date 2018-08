International Champions Cup, Inter-Lione 1-0: decide Martinez

L'Inter di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino si conferma una delle note più positive del precampionato nerazzurro realizzando il gol decisivo nell'amichevole, valida per l'International Champions Cup, contro il Lione a Lecce.



L'ex Racing non lascia scampo di sinistro a Gorgelin al 55' a conclusione di una splendida azione orchestrata da Dalbert (volata sulla sinistra e assist mancino) e Politano, abile coln il suo velo a sorprendere la difesa francese. Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto per la prova del terzino, pericoloso nelle sue proiezioni offensive nonostante qualche errore di misura.



Non è invece una sorpresa Samir Handanovic: il portiere sloveno tiene a galla i suoi negando il gol in almeno due occasioni all'undici di Genesio nel primo tempo. In generale il Biscione non ha entusiasmato ma ha tenuto botta contro una squadra che il prossimo weekend inierà il campionato: in attesa di ulteriori miglioramenti dal punto di vista del gioco, e del rientro di Nainggolan, una vittoria importante per il morale.



Da segnalare i fischi dei tifosi a Joao Mario, separato in casa e sul mercato (il club di corso Vittorio Emanuele spera di fare cassa dalla sua cessione per regalare un altro rinforzo a Spalletti). Il prossimo test, l'ultimo prima dell'avvio del campionato, l'11 agosto con l'Atletico Madrid.



Questa la formazione scesa in campo.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio (80' Zappa), De Vrij (58' Ranocchia), Skriniar, Dalbert; Gagliardini (58' Vecino), Asamoah (70' Emmers); Politano (80' Roric), Martinez (70' Salcedo), Karamoh (58' Joao Mario); Icardi. In panchina: 27 Padelli, 46 Berni, 59 Dekic, 51 Celeghin, 66 Belloni. All.: Luciano Spalletti