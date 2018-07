International Champions Cup, Chelsea-Inter 6-5 d.c.r.

Qualcuno potrebbe storcere il naso: l'Inter non vince più. Ma il terzo pareggio consecutivo in amichevole (anche se in realtà ai rigori arriva la sconfitta nella prima gara di Spalletti nell'International Champions Cup) è un importante passo avanti, perché di fronte c'era il Chelsea, seppur rimaneggiato e da poco preso in mano da Maurizio Sarri, e perché la prova fornita dai nerazzurri è stata decisamente confortante. Decide l'errore di Skriniar che si fa respingere il tiro da Caballero e sembra quasi incredibile che il pararigori Handanovic perda la sfida a distanza col portiere argentino, spesso sotto accusa per le sue papere.



Poco importa il risultato, in ogni caso. L'Inter, in campo col 4-2-3-1 con Emmers a centrocampo, Politano trequartista e Asamoah ala, va quasi subito sotto per un clamoroso errore di Candreva, che si fa sfilare la palla per proteggere la rimessa dal fondo, poi si fa sorprendere da Morata sul dribbling e il tiro dell'ex juventino respinto da Handanovic porta al tap-in di Pedro.



L'ingresso di Lautaro Martinez nella ripresa cambia faccia all'Inter: il Toro si intende bene con Icardi e mostra un paio di accelerazioni interessanti, ma è tutta la squadra a muoversi meglio alzando il pressing. Così su un errore in disimpegno dei Blues con Bakayoko e Jorginho che non si intendono, arriva il pari di Gagliardini, imbeccato da Icardi. Il Chelsea piano piano perde campo anche se resta pericoloso col baby gigante Abraham, vicino al gol due volte. La rete non arriva, ai rigori Skriniar sbaglia e l'Inter perde. Ma farlo crescendo è decisamente un bene.