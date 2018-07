International Champions Cup, Benfica-Juventus 3-5 dopo i rigori

Di Luca Clemenza forse hanno sentito parlare in pochi fino ad oggi e a vederlo segnare quel gol viene quasi da chiedersi perché. In realtà per anni è stato uno dei migliori talenti del vivaio Juve e in Serie B, all'Ascoli, nella sua prima stagione tra i grandi, ha faticato un po', sballottato tra un ruolo e l'altro come capita spesso a quelli col suo estro e il suo fisico minuto. Dopo aver festeggiato la vittoria col Bayern grazie alla doppietta di Favilli, i bianconeri battono il Benfica ai rigori e nei regolamentari trovano la prodezza di un altro baby che ha già 21 anni e di sicuro avrà bisogno di essere mandato altrove per crescere. Intanto, però, si toglie lo sfizio di firmare un capolavoro con la maglia della Juve, la vera Juve: dribbling e sinistro all'incrocio all'83' che vale l'1-1.



Non è stato un passo indietro rispetto alla prima partita, né un passo avanti. Come ha apertamente dichiarato Allegri, al momento il tecnico vuole valutare soprattutto la fase difensiva perché davanti ci sono pochi titolari e il primo tempo col Benfica, giocato tra l'altro con Beruatto terzino sinistro, Joao Cancelo a destra e la coppia centrale Caldara-Chiellini, ha detto che la Juve tiene, anche perché protetta a centrocampo da Khedira, Pjanic, Marchisio e Pereira, con Bernardeschi schierato davanti insieme a Favilli. L'iniziativa è lasciata al Benfica, Szczesny non deve parare mai, Marchisio spreca l'unica buona occasione.



Nella ripresa, oltre ai tanti cambi, arrivano i due gol: bello quello di Grimaldo, il terzino sinistro che a gennaio sembrava a un passo dal Napoli e che sorprende Perin con una punizione beffarda; bellissimo quello di Clemenza, arrivato dopo una reazione di carattere della Juve, che poco prima aveva colpito una traversa con Benatia, e poco dopo ha sfiorato due volte il sorpasso, prima con Alex Sandro (su assist di Clemenza) e poi con lo stesso Clemenza, che ha calciato di poco a lato. Così la Juve, con un gran finale, legittima la successiva vittoria ai rigori, arrivata grazie al penalty decisivo di Alex Sandro e ai precedenti errori di Jonas (palo) e Joao Felix (parato da Perin).