International Champions Cup, Barcellona-Roma 2-4

Pronto riscatto Roma nell'International Champions Cup. I giallorossi cancellano la pesante sconfitta contro il Tottenham battendo 4-2 il Barcellona, molto rimaneggiato e con molti giovani in campo.



Ad Arlington apre le marcature Rafinha al 6', ma El Shaarawy ristabilisce le distanze al 35'. Nella ripresa il 2-1 catalano arriva da Malcom (49'), che i blaugrana hanno soffiato proprio al club capitolino: ci pensa questa volta Florenzi a firmare il 2-2 al 78'. Il finale è tutto di marca capitolina: Cristante firma il sorpasso all'83', quindi Perotti regala il 4-2 su rigore all'86'.



Di Francesco può sorridere per il carattere messo in mostra dai suoi e per l'ottima prestazione di Justin Kluivert (suo l'assist in occasione del primo pareggio), El Shaarawy e Florenzi. Schick è entrato molto bene nel match al pari di Cristante mentre è da registrare la difesa: Marcano ha sofferto terribilmente e Santon è stato colpevolmente sorpreso da Malcom in occasione del gol.



Questa la formazione scesa in campo.

ROMA (4-3-3): Olsen (46' Mirante); Florenzi, Manolas (60' Juan Jesus), Marcano (75' Fazio), Santon (60' Lu. Pellegrini); Lo. Pellegrini (60' Cristante), De Rossi (60' Gonalons), Strootman (60' Pastore); Kluivert (60' Perotti), Dzeko (60' Schick), El Shaarawy (75' Kolarov). A disp.: Fuzato, Cardinali, Bianda. All. Di Francesco.