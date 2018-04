Inter, Zhang jr: "Avete visto chi siamo, non parliamo dell'arbitro"

Orgoglio Inter, anche nella notte più amara degli ultimi mesi. "Per 110 anni noi abbiamo sempre giocato con onore, col cuore, come stasera - ha detto Steven Zhang a Inter TV -. Nei prossimi incontri proveremo a fare il meglio. Non parleremo dell'arbitro perché noi siamo l'Inter e oggi abbiamo fatto vedere cosa vuol dire essere nerazzurri, cosa vuol dire veramente essere dell'Inter. Sono orgoglioso di ogni singolo ragazzo".



Il consigliere dell'Inter e figlio del patron nerazzurro ha commentato così la sconfitta subita nel finale contro la Juventus, tralasciando i giudizi sulla direzione di Orsato. "Grazie a tutti coloro che hanno sostenuto la squadra stasera. Io voglio ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini e mi sento di poter promettere che non molleremo, anzi faremo tutto il possibile per lottare fino all'ultimo minuto. Non è finita e se ogni partita faremo vedere questo spirito, vedremo cosa accadrà a Roma contro la Lazio".