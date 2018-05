Inter, Zhang Jindong: "La Champions è solo il primo passo"

Sulla sponda rossonera del Naviglio vivono ore difficili, con l'ansia di una clamorosa esclusione dalle coppe europee, su quella nerazzurra l'entusiasmo è alle stelle dopo l'epica rimonta sulla Lazio che ha portato l'Inter alla qualificazione in Champions. Il patron Zhang Jindong ha fatto sentire la propria voce rilasciando le seguenti dichiarazioni al sito ufficiale del club.



"Vorrei prima di tutto congratularmi con voi per questo traguardo! Dopo sei stagioni, finalmente l'Inter è tornata in Champions, il palcoscenico più importante del calcio europeo. Il risultato di oggi è frutto del lavoro costante di tutti voi, complimenti!"



"Ripensando a questa stagione, abbiamo avuto un buon inizio, poi abbiamo vissuto un periodo difficile ma siamo riusciti a superarlo con l'impegno e la dedizione di ognuno di voi. Grazie alla nostra voglia di combattere abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Questo ritorno in Champions è il primo passo, l'inizio di un lungo cammino da percorrere insieme con la passione e la fiducia che tutta la famiglia nerazzurra ha dimostrato".



"Il campionato è terminato, ma fuori dal campo il nostro lavoro continua e ci stiamo già preparando per la prossima stagione. Alcuni nostri giocatori saranno anche impegnati nel Mondiale e sono convinto che scenderanno in campo con lo spirito che ci contraddistingue da sempre: Brothers of the World. Forza Inter!"