Inter, Zhang indica la via: "Torniamo al top, obiettivo Champions"

La sua Inter è in ritiro a Nanchino per la ICC (grande esclusiva di Premium Sport) e Jindong Zhang, che ha assistito allo stadio all'amichevole con il Lione, indica la rotta: 'Quest'anno l'Inter deve tornare in Champions League".

E' questo l'imperativo categorico che il Ceo di Suning ha fissato nel corso del summit coi dirigenti nerazzurri avvenuto nelle scorse ore a Nanchino. "L'Inter è la corona di tutte le attività dell'universo Suning, abbiamo il dovere di operare bene per questo brand. Questa squadra è una componente importante delle attività di Suning Sports, un elemento chiave delle intenzioni di Suning di costruire un'industria sportiva che arrivi ai vertici mondiali. Dobbiamo cercare di essere sempre competitivi a livello mondiale, creare il miglior sistema di formazione e gestione al mondo, e lottare per i titoli più alti in Europa. L'Inter non è solo una squadra, ma una fede, un brand conosciuto nel mondo, un nome globale".

Zhang ha parlato anche di mercato e obiettivi a lungo termine: "Dobbiamo prestare maggiore attenzione allo sviluppo dei giovani, alla loro formazione, alle infrastrutture e alla capacità manageriale. Il club deve garantire un adeguato sostegno finanziario per la formazione dei giovani calciatori. L'Inter sta costruendo la strada per tornare al livello top in Europa per la formazione, anche attraverso la costruzione di uno stadio migliore e di nuove strutture per gli allenamenti, la capacità di usare nuove tecnologie per lo scouting e l'analisi medica, al fine di attrarre i migliori giocatori internazionali".

Alessandro Antonello nuovo ad dei nerazzurri

Alessandro Antonello è il nuovo amministratore delegato dell'Inter. Lo annuncia il club nerazzurro in una nota. Antonello, che inizierà ufficialmente il nuovo incarico dall'1 settembre, ricoprirà la massima carica del club, dirigerà il Senior Management e si occuperà della direzione della società. "Sono orgoglioso e onorato di essere stato scelto - ha dichiarato il nuovo ad dell'Inter - e desidero ringraziare i membri del board per la fiducia. Il nostro è un Club importante, dalla storia lunga e vincente, da sempre in grado di competere per i trofei più prestigiosi. Sarà fondamentale per la società concentrarsi sul miglioramento delle performance sul campo, continuando allo stesso tempo il percorso di crescita intrapreso dal nostro management team fuori dal campo. L'Inter appartiene ai milioni di tifosi che quotidianamente seguono la squadra da ogni angolo del mondo e grazie al loro supporto e a quello dei nostri partner saremo in grado di costruire un futuro brillante".

Steven Zhang, figlio del proprietario del club, spiega le motivazioni che hanno portato alla nuova nomina: "L'Inter è un Club italiano e le sue radici sono a Milano. Per questo abbiamo scelto Alessandro, manager di alto livello ed esperienza internazionale e soprattutto tifoso interista fin dall'infanzia. Alessandro gode del rispetto e della fiducia dei colleghi ed è un vero professionista". Antonello è entrato nell'Inter nel 2015 come Chief Financial Oficer, prima di diventare Chief Operating Oficer un anno dopo.