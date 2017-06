Inter, Zhang e Thohir ad Appiano Gentile

Zhang Jindong, proprietario dell'Inter, il figlio Steven e il presidente Erick Thohir sono arrivati a Milano e in mattinata hanno raggiunto Appiano Gentile per incontrare Stefano Pioli e la squadra nerazzurra chiedendo subito una reazione dopo la delusione in Europa League. Sarà il primo faccia a faccia tra il numero uno del Suning, il tycoon indonesiano e il neo allenatore nerazzurro. Stasera poi i vertici societari saranno a San Siro per assistere alla partita di campionato contro la Fiorentina.



Anche Kia Joorabchian è atteso nel capoluogo lombardo. Il super agente, stretto collaboratore di Suning, si presenterà in Italia per fare il punto della situazione con la società nerazzurra. Domani è infatti previsto un summit di mercato, a cui molto probabilmente parteciperà anche Kia. Tra i temi principali, il futuro di Gabigol: non è escluso infatti che l'attaccante brasiliano - sino a qui utilizzato solo per pochi minuti contro il Bologna - possa essere ceduto in prestito nella finestra di mercato di gennaio.