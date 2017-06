Inter, Zhang a colloquio con Perez

L'incontro era in agenda da tempo ma fa comunque notizia: Zhang Jindong è volato a Madrid per vedere Florentino Perez. La foto dei proprietari di Inter e Real Madrid al centro sportivo delle merengues a Valdebebas certifica gli ottimi rapporti tra i due club, un feeling nato la scorsa estate. Zhang e Perez hanno parlato dei diritti tv del campionato spagnolo in Cina (acquistati da Suning) ma la fantasia dei tifosi si spinge già oltre. I nerazzurri avevano già provato a comprare James Rodriguez a fine agosto: chissà, magari la trattativa si riapre...

