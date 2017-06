Inter, Zhang a cena con Pioli e la squadra: vedrà la sfida con la Roma

Jindong Zhang e Stefano Pioli a cena con la squadra questa sera a Milano #FCIM #ForzaInter pic.twitter.com/7zGTM43IBy — F.C. Internazionale (@Inter) 23 febbraio 2017

Il proprietario dell'Inter Zhang Jindong è arrivato questa mattina a Milano, ha incontrato l'allenatore nerazzurro Stefano Pioli e poi è andato a cena con il tecnico stesso e con la squadra, come documentato dal club sui social network. Il numero uno di Suning domenica sera sarà a San Siro per assistere alla sfida contro la Roma. Si tratterà della quarta presenza stagionale al Meazza e il bilancio è decisamente positivo con 3 vittorie (contro Juve, Fiorentina e Lazio) e un pareggio (contro il Palermo). I tifosi nerazzurri possono quindi sperare visto lo score più che positivo tanto che qualcuno parla già di 'portafortuna' Zhang.



Intanto San Siro va verso il pienone per lo spareggio Champions con i giallorossi: sono già stati venduti tra i 50 e 55 mila tagliandi e la cifra è destinata a salire. L'attesa cresce di giorno in giorno.