Inter, Zanetti: "Suning punta molto su di me, ci sono grandi progetti"

La nuova vita di Javier Zanetti scorre a cento all'ora un po' come quando correva da una parte all'altra del campo. "Con Zhang Jindong mi trovo molto bene perché Suning è una società che ha grande entusiasmo - ha spiegato il vicepresidente dell'Inter alla rivista Rolling Stones -, ci sono grandi progetti per il futuro. Vuole far crescere l'Inter, ci tiene tantissimo alla nostra identità. Ovviamente ci stiamo ancora conoscendo, non è semplice il primo approccio, ma ci sono i presupposti per un grande futuro".



"Ho ricominciato a studiare: cambiare due proprietà straniere aiuta ad aprirti e cambiare mentalità - spiega Zanetti -. Devo dire che questa nuova proprietà punta molto su di me, soprattutto a livello internazionale, per la mia riconoscibilità. Vogliamo tutti che l'Inter torni a vincere, e questo è quello che vuole anche la società".



Poi un consiglio a Francesco Totti anche lui alle prese con il grande passo di lasciare il calcio giocato: "Francesco è un grande amico e ho sempre avuto grandissimo rispetto per lui. La prima cosa che deve capire è che ora inizia una nuova vita, completamente diversa da quella a cui eravamo abituati. Non è semplice, sicuramente. Però, con grande umiltà, deve iniziare ad ascoltare, a imparare da chi ha più esperienza di lui per riuscire a fare un percorso lavorativo nuovo".