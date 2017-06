Inter, Zanetti su Icardi: "Prenderemo provvedimenti"

Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima di Inter-Cagliari, ovviamente il caso all'ordine del giorno è quello della guerra tra Icardi e la curva Nord. “Ci saranno provvedimenti: per noi i tifosi sono la cosa più importante e tutti dobbiamo rispettarli - le parole del vicepresidente nerazzurro -. Non possiamo accertare questi comportamenti, ogni singola persona deve sapersi comportare".



Questo significa che Icardi potrebbe perdere la fascia? "Dopo la partita ne parleremo e vedremo cosa fare: non vale solo per Icardi, ma per tutte le persone che lavorano in questa società e per questi valori. il suo libro è una cosa privata sua, nessuno si aspettava quello che è successo: l’Inter è al di sopra di qualsiasi persona e sono dispiaciuto perché è successo tutto a ridosso di una partita importante".