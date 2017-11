Inter, Zanetti: "Scudetto? Stiamo mettendo le basi"

L'Inter si gode il momento magico che sta vivendo con Spalletti in panchina: 11 partite, 9 vittorie, 2 pareggi, nessuna sconfitta, secondo posto in classifica. Javier Zanetti non può che mostrarsi ottimista. Ecco le sue dichiarazioni principali al Corriere dello Sport.



"Stiamo dimostrando una grandissima continuità - ha spiegato il vicepresidente nerazzurro -. In ottica scudetto ci sono squadre più attrezzate, ma per merito di Spalletti e di tutti gli altri ragazzi, oggi c'è un grandissimo entusiasmo. Vincere è sempre molto difficile, ma io credo che la cosa più importante per noi è che stiamo dimostrando di poter essere protagonisti".



"Oggi l'obiettivo primario è tornare in Champions League, perché la Champions è una vetrina importante e ti fa crescere come club. Si doveva ricominciare a costruire dopo un calo fisiologico al termine di un ciclo vincente e non è mai facile. Inoltre, abbiamo cambiato anche proprietà. Penso che quest'anno abbiamo iniziato a mettere le basi per poter programmare un futuro che ci permetterà di tornare a essere competitivi, il ruolo nel quale quest'Inter sempre deve essere"



Zanetti ha parlato anche del suo passato da calciatore e e ha fatto il nome del suo "erede": "Quando mi dissero dell'Inter non potevo credere parlassero di me. Io vedevo il calcio italiano dalla tv, fino a quel momento avevo preso l'aereo una volta sola... Non nascondo che avevo delle paure perché non sapevo se fossi pronto per questa grande sfida, ero molto giovane. Ma questa storia bellissima dura da 22 anni. E non è finita. Nuovo Zanetti? Ognuno ha le sue caratteristiche. Ma se devo dire un nome, faccio quello di Florenzi. Mi piace la sua professionalità, come interpreta il calcio e la passione che mette in tutto quello che fa".