Inter, Zanetti ritira il premio 'Leader per Sempre 2017'

Javier Zanetti a Napoli ha ritirato il premio 'Leader per Sempre', edizione 2017: "Ringrazio per questo premio, sono orgoglioso di aver fatto la carriera da calciatore che ho fatto e soprattutto di averla fatta nell'Inter, un Club che amo e che ora rappresento come vicepresidente, cercando di dare il meglio per la Società ogni giorno". "Il ricordo più bello? Madrid, senza dubbio. Il momento da dimenticare? Tutto serve nella vita, anche i momenti difficili. Per saper vincere bisogna anche saper perdere".

Sul progetto 'Un gol per ripartire': "Fa parte del DNA Inter occuparsi della responsabilità sociale, l'ultimo esempio è stato settimana scorsa a Tolentino con 'Un gol per ripartire', vogliamo stare vicino alle persone che soffrono come quelle delle Marche e non solo. Dare una mano concreta e costante". Su Fondazione Pupi: "Per me, per mia moglie e per la mia famiglia la Fondazione è importantissima, aiutare i bambini bisognosi ci rende felici".

Su Totti: "Chi ama il calcio ieri si è emozionato, so benissimo cosa ha vissuto Francesco ieri. Ha dato tutto per la maglia della Roma e sono sicuro che con i suoi valori saprà dare tantissimo ancora, anche fuori dal campo. Quando ho smesso di giocare subito mi sono messo a studiare per il mio nuovo ruolo di vicepresidente, per me importantissimo. Una nuova esperienza che sto cercando di intraprendere con professionalità, con preparazione, giorno dopo giorno, al servizio della Società. La proprietà ci tiene tantissimo ai progetti di sviluppo internazionale e io li seguo con passione insieme a quelli di responsabilità sociale".

Su Palacio: "Ringrazio lui e Juan Pablo, due giocatori sempre professionali e dall'atteggiamento esemplare, auguro a loro il meglio per le loro future esperienze calcistiche. Podio Juve, Roma, Napoli giusto? Sono le 3 squadre che hanno giocato meglio. Il Napoli? Mi è piaciuto ed è piaciuto a tutti gli amanti del calcio, faccio i complimenti per la loro annata, al loro allenatore e ai giocatori, hanno mostrato grande gioco di squadra"