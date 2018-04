Inter, Zanetti: "La storia non si macchia mai”

“Il murales rovinato? Rimane sempre un’opera bellissima. È stato fatto un atto vandalico da parte di persone che non sono tifosi di calcio. Rimane un bellissimo murale, con dentro il DNA dell'Inter che è la cosa più importante. E la storia non si macchia mai". È una posizione simile a quella dei suoi tifosi quella che prende il vicepresidente dei nerazzurri, Javier Zanetti, all'inaugurazione dell'opera di via Borsieri nata per celebrare i 110 anni del club di Corso Vittorio Emanuele.

"Io rappresentato su questo muro? È un orgoglio, un onore e rappresenta una grandissima responsabilità. Non potevo pretendere una cosa migliore che fare parte della storia dell’Inter. La Champions League come regalo per i 110 anni dell’Inter? Sono molto fiducioso, come lo ero durante il periodo di difficoltà. Tutte le squadre hanno delle difficoltà, ma l’importante è saperle superare e credo che questa squadra adesso stia facendo bene. Il gruppo ci tiene, vuole raggiungere quest’obiettivo e speriamo di continuare così".

"Derby decisivo per il quarto posto? Il derby è sempre una partita importantissima perché è molto sentita. Si affronteranno due grandi squadre che hanno lo stesso obiettivo. Ma prima dobbiamo pensare al Verona, poi prepareremo al meglio la sfida al Milan. Come interpreto le parole di Sampaoli su Icardi? Non so quali saranno le scelte definitive del CT Sampaoli. Posso solo dire che noi siamo contentissimi di Mauro, è il nostro capitano e sta dimostrando il suo valore. In campo sta facendo vedere di poter aspirare ad andare al Mondiale, poi non so quando e come verranno prese le decisioni. La cosa più importante è che Mauro continui così e mi auguro per lui che possa andare al Mondiale. Lautaro Martinez in coppia con Icardi all’Inter? Lautaro ha tutto il futuro davanti. E anche nella nazionale argentina può tranquillamente giocare in coppia con Mauro”.