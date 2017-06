Inter, Zanetti incontra Rovazzi: "Tutto molto interessante"

Quando Fabio Rovazzi nasceva, Javier Zanetti stava per approdare all'Inter: due mondi agli antipodi, due generazioni a confronto ma entrambi amati dai giovani. Ecco perché l'incontro social è stato "molto interessante" come ha scritto il vicepresidente nerazzurro parafrasando il tormentone del cantante 23enne (autore anche di "Andiamo a comandare").

Un saluto con @rawvatsy! Ho trovato tutto... molto interessante pic.twitter.com/pEpNpt8gX5 — Javier Zanetti (@javierzanetti) 15 gennaio 2017