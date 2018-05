Inter, Zanetti: "Contro la Juve danneggiati ancora una volta"

Javier Zanetti, nel corso dell'evento "Capitano in campo e nella vita", si è soffermato anche sull'ultimo Inter-Juventus, che ha scatenato un mare di polemiche. "Abbiamo affrontato una squadra forte facendo una grandissima partita. Meritavamo un altro risultato, invece abbiamo perso una gara che era fondamentale. Ci sono stati ancora una volta episodi che ci hanno visto danneggiati, ma il calcio va avanti e non possiamo farci niente. Tutto questo va avanti, è inutile fermarsi", sottolinea il vicepresidente nerazzurro.



Il dirigente interista lancia un'altra stoccata parlando di Calciopoli: "In quei momenti eravamo tutti arrabbiati, ma poi li abbiamo superati e abbiamo dimostrato di essere più forti. Ognuno ha la sua storia, io sono fiero della storia dell’Inter e basta".



Dal passato al presente con il Biscione ancora in corsa per il quarto posto, ora meno distante dopo il sucesso a Udine e il pari della Lazio con l'Atalanta: "Spalletti è un grandissimo allenatore che conosce tutto il mondo del calcio e fa giocare bene le sue squadre. Quando allenava la Roma ci metteva in difficoltà e sta dimostrando quest anno il suo valore. Ha creato un gruppo definito con giocatori funzionali: questi ragazzi meritano di andare in Champions per il grande lavoro che stanno facendo".